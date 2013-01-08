Музыканты дали рождественский концерт на вокзале

Как сообщил корреспонденту УНИАН художественный руководитель и дирижер муниципального Галицкого камерного оркестра Василий Феленчак, во время концерта исполняются известные галицкие и европейские колядки, отдельные из них - с вокалистами. Также звучат известные произведения средневековых композиторов.

«Выступать на вокзале во время рождественских праздников уже стало традицией для нас. Таким способом мы пытаемся сохранить праздничное настроение у тех людей, которые отправляются в дорогу, или только вернулись из поездки», – заметил В.Феленчак.

«Мы с удовольствием играли бы и больше, но, бывает, люди заслушиваются и опаздывают на поезд», – добавил В.Феленчак.