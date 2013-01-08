Американские лингвисты выбрали самое популярное слово 2012 года

К такому выводу пришли специалисты Американского диалектологического общества (ADS).

В 2012 году хэштег "стал повсеместным явлением в онлайн-беседах", говорит председатель Комитета новых слов в ADS Бен Циммер. Его слова приводит официальный сайт этого сообщества ученых.

"В сообществе пользователей Twitter и в других социальных сферах хэштеги создавали тренды, распространяя короткие вирусные сообщения на разные темы - от политики до поп-культуры", - добавил Бен Циммер.

Добавим, что хэштегом называют слово (или фразу), которое служит для объединения отдельных сообщений по теме или типу. В состав хэштега входит символ "#", который ставится перед словом.

Слово года определяется голосованием, в котором принимают участие члены ADS - лингвисты, филологи, лексикографы, этимологи, историки, писатели, редакторы и другие специалисты в области языка. По регламенту, на роль "слова года" могут претендовать слова и выражения, сыгравшие важную роль в жизни американского общества за последние 12 месяцев.

Голосование за слово года ADS провело в 2012 году в двадцать третий раз. В 2011 году победило слово "occupy", использующееся для обозначения протестных акций, в 2010 году - "app" ("приложение"), в 2009 году - "tweet" (существительное "твит" или глагол "писать в твиттер").

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