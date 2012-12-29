Азаров считает пешеходные переходы серьезной проблемой

Об этом Н.Азаров заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Дорогу надо переходить только в отведенном месте. Однако, к большому сожалению, ситуация на наших дорогах показывает, что даже переход в установленном месте не обеспечивает безопасность пешехода. Поэтому сегодня я дал поручение министру внутренних дел и вице-премьеру по вопросам региональной политики подготовить программу обустройства пешеходных переходов.

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Они должны быть хотя бы в пределах населенных пунктов хорошо освещены, заранее оборудованы предупреждающими знаками, в районе пешеходных переходов должна быть снижена скорость движения и обязательно должен быть жесткий контроль за водителями, нарушающими правила проезда через пешеходные переходы. Там, где необходимо, должны быть оборудованы либо тоннели, либо мостовые переходы. Словом, проблема есть, она достаточно серьезная и ее надо решать", - отметил Н.Азаров.