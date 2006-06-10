В городе Коростень Житомирской области в больнице остаются 20 человек, которые отравились на свадьбе.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение заболевания - средней тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, с 4 по 7 июня в г.Коростень в инфекционное отделение Коростенской городской больницы с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 34 человека (в том числе 25 детей в возрасте от 2 до 17 лет). Предварительная причина заболевания - употребление 3 июня некачественных продуктов питания во время свадьбы, на которой находились 130 человек.