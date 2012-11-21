В центре Киева горит многоэтажка с людьми

Как сообщает ТСН, крупный пожар произошел в одной из многоэтажек вблизи универмага "Украина" на площади Победы.

На месте работают спасатели МЧС. Информации о причинах и пострадавших пока нет - идут спасательные работы и тушение огня.

Однако по предварительным предположениям, пожар может привести к трагическим последствиям, поскольку площадь огня велика, а распространялось пламя ночью, когда многие жители дома уже спали.