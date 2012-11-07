Cерп и молот для тех, кто молод

Верить советским текстам нельзя. Особенно прилагательным, числительным и глаголам. Да и существительные требуют уточнения. Например, революция, восстание, переворот или катастрофа. Что нужно использовать для названия октября 1917-го, который запомнился старшему поколению «ноябрьскими праздниками», «наборами» с майонезом и растворимым кофе – вечным дефицитом страны победившего социализма. А еще 7 ноября везде проходили демонстрации. Второй день в году (естественно, первым был первомай) массовое употребление спиртных напитков на улицах считалось единодушной поддержкой КПСС. Все пили, тусовались и старались побыстрее избавиться от портретов вождей и членов политбюро, всученных по приказу парторгов, комсоргов и профоргов. На демонстрациях полагалось что-то нести в руках. А поскольку праздничной мишуры не хватало, то несли портреты – их хватало всегда.

Сегодня, когда не менее двух миллионов наших сограждан, затосковали по идеям и реальностям того уже далекого от нас времени, хочется оценить мотивы ностальгии. Понятно, что бабушкам и дедушкам хочется окунуться в молодость, ту прекрасную пору, когда компьютерный монстр не держал их детей дома и они играли в безопасной среде с порядочными соседями, бескорыстными милиционерами и пустыми дорогами. О чем еще может думать пожилой человек, оторванный от потребительского общества нищенским образом жизни, немощью и одиночеством? Он призрак ушедшего мира. Его давно не различают глаза чиновников, врачей, юристов, продавцов, работников собесов и простых прохожих, зато хищное око аптекаря и квартирного шулера пристально следит за каждым движением потенциальной жертвы обмана. Коммунисты сумели капитализировать безысходную старость, почти не вложив в нее средств. Только мизерное внимание: открытка на старые праздники, бесплатная газета, набранные крупным шрифтом, проверенные лозунги, иногда приглашение на собрание. И они пошли за ними, потому, что путь знаком, да и никто другой не звал.

Другое дело молодые. Чего им оглядываться назад, когда мир меняется с такой скоростью, когда каждый поворот головы влияет на ориентацию! Может, и правда, как в песне, «и вновь продолжается бой и юный октябрь впереди»! Давайте посмотрим на юношей и девушек, выглядывающих из-за спины вождя. Это они его гордость, демонстрация курса на омоложение словом, делом и личным примером? Или что-то тут не так с идеями и возрастами?

Конечно, социум, как глаз стрекозы, для любых убеждений, верований и заблуждений найдется своя ячейка. Если есть анархисты, почему не может быть коммунистов? Это же демократично! Но что-то мешает мне посчитать скопом белых овечек плюрализма вместе с серенькими спинками зубастых прохвостов, 80 лет пожиравших всякое инакомыслие. Возможно, мой личный опыт, который дороже всяких пропагандистских доводов ( жизнь в оккупированной Чехословакии, романы Джоржа Оруэлла и Александра Солженицына и т.п.)? Или учрежденный Европарламентом международный день памяти жертв сталинизма и нацизма? Или близкие родственники моей мамы, погибшие от голода на Полтавщине. Или простое знание иностранного языка, потому, что в энциклопедиях и словарях на английском языке термин «Anti-communism» изложен понятно, а не так, как «Антикоммунизм». Проверьте, набрав в Google при случае.

Скорее всего, об этом не знают функционеры, нацепившие на лацканы пиджаков серпасто-молоткастые значки? Для них это не символ деспотизма, разжигания классовой ненависти и безропотного подчинения меньшинства большинству. И конечно, они не знают истоки происхождения терроризма Красных Бригад, ЭТА, Красной Армии, Красных кхмеров и многих других красных, взорвавших XX век утопическими идеями и фанатичным упорством в их воплощении. Да и если бы знали, все равно пропустили мимо ушей, потому, что коммунизм не принимает аргументов, а только безграничную и слепую веру.

Поэтому не стану разубеждать. Верьте себе на здоровье в Сталина и Ленина и молитесь на их лики. Но не ставьте свечки в церквах, где каждый амвон попран сапогом вашего воинствующего атеизма. Припоминаете термин?

Боритесь с богатыми предпринимателями, но заставьте своих вождей жить в аскетизме, как Ленин и Сталин. Или идеология сменила принципы равенства и братства и уже признает частную собственность в верхних строчках партийных списков?

Отвергайте демократию и отвоеванные у вас свободы, но не пользуйтесь ее плодами, мельтеша в эфирах и на трибунах парламента. Ведь раньше вы не спорили, тихо отправляя людей в лагеря за анекдот, подслушанный стукачом.

Разумеется, произнося «вы», имею в виду не конкретную личность моложе тридцати, а сообщество верных идее. Юные же, каждый в отдельности и все вместе, не отвечают за грехи порочной идеологии. Их на свете не было, когда та родилась и окрепла. Скорее всего, молодые просто хотят жить, как их лидеры, цивилизованно и в комфорте: издавать газеты и журналы, говорить в парламенте о положении рабочих и крестьян, обмениваться опытом с зарубежными коллегами. То есть не надо видеть в них Камо и Че. Обычные парни и девушки, устраивающие свою жизнь. Помните, еще Маяковский подметил, что созданы они «для чиновничьих делячеств. Блещут знаки золотые, гордо выпячены груди, ходят тихо молодые, приспособленные люди». Так, что в этом году праздник октября пройдет с большим размахом и с лучшей режиссурой. Ведь новые коммунистические менеджеры должны показать себя в деле. Но понесут все то же.

Александр Прилипко