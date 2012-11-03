В Ровенской области Мерседес вылетел в кювет: погибли четыре человека
20:23, 03 ноября 2012Разное
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Сегодня неподалёку от с. Малушка Березновского района Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека.
Водитель не справился с управлением
Как сообщает пресс-служба МЧС, согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мерседес 220» не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Водитель и трое пассажиров погибли на месте.
На месте происшествия работают оперативная группа и отделение спасателей Теруправления МЧС в Ровенской области, которые проводят работы по высвобождению тел погибших из автомобиля.
По факту ДТП проводится расследование работниками милиции.
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