В Ровенской области Мерседес вылетел в кювет: погибли четыре человека

Как сообщает пресс-служба МЧС, согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мерседес 220» не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Водитель и трое пассажиров погибли на месте.

На месте происшествия работают оперативная группа и отделение спасателей Теруправления МЧС в Ровенской области, которые проводят работы по высвобождению тел погибших из автомобиля.

По факту ДТП проводится расследование работниками милиции.