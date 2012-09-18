Правительство предлагает нам всем поверить, что за два года ВВП Украины вырастет на 28,5% (с 1 314 до 1 688 млрд. грн.). Рост доходов бюджета при этом планируется на 31,7 % (с 300 до 395 млрд. грн.). И это при официальной дефляции с начала текущего года на 0,4 % - т.е. рост не инфляционный предполагается.

В Украине, в первом квартале мы наблюдали позитивные тенденции, которые к концу второго квартала, как и в Европе, сошли на нет. Рост ВВП за первое полугодие составил всего 1,9 %. Рост объемов произведенной продукции составил всего 0,4%. Однако, по итогам июня промышленное производство уже сократилось на 2,5%, а в августе – на 4,7%. Значительнее всего сокращалось производство кокса и продуктов нефтепереработки – на 33,2%, оборудования – на 20,5%, машиностроение – на 13,7%, металлургия – на 12,5%, химическое производство – на 12,8%.

За счет чего расти собираемся?!. Промышленность падает, строительство падает, сельское хозяйство сокращается существенно… При этом НБУ продолжает остуживать экономику в жертву удержания курса, а правительство – терроризировать бизнес выдавливая последнее для пополнения казны. Перспективы роста за счет внешних рынков крайне сомнительны, если говорить мягко.

Ситуация с презентацией проекта госбюджета на 2013 год вообще выглядела сюрреалистичной! Правительство не смогло озвучить ни заложенный курс гривны (как считали расходы на обслуживание долга и содержание диппредставительств неясно); ни цену газ (как считали тогда, как минимум, расходы на комуналку бюджетной сферы); ни объяснить каким образом дефицит бюджета составит 27,8 млрд. грн. (если расходы минус доходы получается (434,6-394,6) ровно 40 млрд. грн.), а уж тем более никто не понял каким образом «расходы по предоставлению кредитов увеличиваются на 6,3 % до 434,6 млрд. грн.», если это сумма всех расходов ГБ. Таких моментов множество – можно долго перечислять.

Повторюсь, но это важно! В условиях отсутствия инфляционного роста (напомню, за 8 месяцев в Украине дефляция) каким образом и за счет чего всего за два года ВВП вырастет на 28,5 % (на 374 млрд. грн.), а доходы госбюджета на 31,7% (на 95 млрд.грн.)? Наверняка, исключительно благодаря (или вопреки?) сворачиваемым внешним рынкам, сокращению промышленности и сельского хозяйства внутри страны, отсутствию кредитования и усиленному налоговому прессу?

Невозможно избавиться от ощущения, что проект госбюджета на 2013 год всего лишь предвыборный фарс. Красивая картинка, которую до выборов никто реально принимать не собирается. В эту логику отлично ложится возврат парламентом проекта госбюджета-2013 даже без рассмотрения его как в зале, так и на бюджетном комитете.

Игорь Уманский, бывший и.о. министра финансов