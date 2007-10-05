Екатерина Бондаренко сенсационно победила ”секс-символ” женского тенниса (фото)

На турнире в Штуттгарте с призовым фондом 650 тысяч долларов украинка Екатерина Бондаренко сенсационно победила пятую ракетку мира Ану Иванович.

За последнее время никому из представителей нашей страны не удавалось пройти теннисисток из первой десятки. После трех нелегких сетов украинка выигрывает у секс-символа женского тенниса со счетом 6:2, 1:6, 6:3. После этой победы можно с уверенностью спрогнозировать скачок Бондаренко в рейтинге WTA. Сейчас она занимает там 46-е место. Следующей соперницей Екатерины станет девятнадцатая ракетка мира француженка Татьяна Головин.

Напомним, что Екатерина остается последней украинкой на турнире. Ранее прекратили борьбу Алена Бондаренко, которая проиграла в первом круге Микаэле Крайчек из Нидерландов. Причем стоит отметить не очень приятную закономерность: последнее время Алена оступается именно в первых кругах основного разряда. Следом за Аленой зачехлилась и Юлия Вакуленко, которая проиграла в 1/8 титулованной американке Серене Вильямс — 5:7, 2:6.

Газета "Дело",фото Reuters