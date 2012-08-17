Среди пострадавших в ДТП в Крыму - четверо россиян

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По уточненной информации, всего в дорожной аварии пострадали 20 человек, в том числе 1 ребенок.

Из них 13 лицам помощь была оказана амбулаторно; 1 человек умер в приемном отделении Алуштинской больницы; 6 – госпитализированы. В частности, 4 человека, среди которых ребенок, доставлены в Алуштинскую ЦГБ, 2 – в Симферопольскую клиническую больницу №6.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии; 4 (в т.ч. 1 ребенок) – в состоянии средней тяжести.

Из 6 госпитализированных 4 являются гражданами России, из них 1 - в тяжелом состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести, проинформировали в Минздраве.

На месте происшествия работало 6 карет «скорой», помощь оказывали 18 медицинскими работниками, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень на трассе Симферополь-Ялта произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем.

МЧС ранее сообщало об одном погибшем и семи пострадавших.