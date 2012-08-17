В Крыму автобус врезался в грузовик: 1 человек погиб, еще 7 пострадали

В Крыму при столкновении автобуса с грузовиком 1 человек погиб, еще 7 пострадали.

Как сообщает Управление Министерства чрезвычайных ситуаций в АРК, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12 часов в районе с. Перевальное Симферопольского района.

Автобус «Эталон», двигаясь в направлении г. Алушта, въехал в полуприцеп автомобиля «MAN», груженый щебнем, который стоял на обочине.

Пострадавшие, среди которых 7-летний ребенок, в состоянии средней степени тяжести доставлены в Алуштинскую городскую больницу.

Гражданство пострадавших и их диагнозы уточняются, отмечается в сообщении.

Всего в автобусе находилось 29 человек, в том числе водитель.

На месте события работает ГАИ. Причину ДТП устанавливают эксперты.