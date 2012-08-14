В центре Львова автомобиль провалился в яму

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, на тротуаре проспекта Свободы, где провалился автомобиль, служба районных электрических сетей проводила ремонтные работы.

«Дорожно-ремонтное предприятие из-за погодных условий не закрыло разрытый участок. Но вопрос о том, что делал автомобиль на тротуаре? Это уже в компетенции ГАИ. Как только позволит погода, разрытие будет ликвидировано», - цитирует главу Галицкой районной администрации Ирину Маруняк пресс-служба горсовета.

В тоже время по информации городского отдела ГАИ, водитель автомобиля не обращался за помощью к работникам Госавтоинспекции.