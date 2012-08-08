Клюев о демографии, смертности и коррупции в ГАИ

А именно - путем усиления наказания за нарушение правил дорожного движения с одновременным усилением борьбы с коррупцией в Государственной автоинспекции.

Об этом он сказал, комментируя комплекс мероприятий, которые готовятся правительством для повышения безопасности на дорогах, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По словам А.Клюева, статистика уверенно подтверждает зависимость уровня смертности и травматизма в дорожно-транспортных происшествиях от изменений контроля над соблюдением правил дорожного движения и строгости наказания за их нарушение.

Демографические проблемы будут значительно сдерживать темпы развития Украины в ближайшие десятилетия, усиливая все социально-экономические сложности, заявил А.Клюев. Потому Украине важно не только повышать рождаемость, но и всеми способами уменьшать смертность, сказал он.

«Конечно, уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях (6-7 тыс. в год) не сравнить с уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (44-47 тыс.). Но уровень смертности на украинских дорогах более чем вдвое выше, чем, например, в Германии или в Великобритании. И смертность в ДТП в Украине остается среди лидеров причин неестественных смертей. К тому же, на дорогах погибают в основном молодые работоспособные люди», - сказал секретарь СНБО. Потому нужно продуманно усиливать ответственность за нарушение правил дорожного движения, делая максимально справедливыми все процедуры фиксации нарушений и реализации наказания за них, заявил он.

Относительно коррупции в Госавтоинспекции А.Клюев отметил, что с этим явлением важно бороться постоянно. У сотрудника должен быть страх не только перед угрозой потерять работу, но и более жесткого наказания, подчеркнул он. Снижение уровня коррупции в ГАИ также способно влиять и на дисциплину водителей, а значит, способно снизить смертность от ДТП, заявил секретарь СНБО.

По его мнению, самый действенный способ борьбы с коррупцией в ГАИ для водителей: максимально хорошо знать законодательство, в первую очередь, правила дорожного движения, и не нарушать их.