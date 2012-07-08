При лобовом ударе погибли водитель и одна из пассажирок
20:48, 08 июля 2012Разное
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Сегодня в 13.40 на автодороге Киев-Ковель вблизи с. Малая Зубовщина Коростенского района Житомирской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2112 и автобуса КАвЗ.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба МЧС Украины, в результате ДТП в легковушке погибли водитель 1970 г.р. и пассажирка 1993 г.р. Еще двое пассажиров, женщины 1996 г.р. и 1977 г.р. получили травмы.
Для извлечения тел погибших и травмированных из поврежденного автомобиля привлекалось отделение МЧС г. Коростень.
На месте ДТП работает оперативно-следственная группа УМВД.
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