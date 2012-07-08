При лобовом ударе погибли водитель и одна из пассажирок

Как сообщили УНИАН в пресс-служба МЧС Украины, в результате ДТП в легковушке погибли водитель 1970 г.р. и пассажирка 1993 г.р. Еще двое пассажиров, женщины 1996 г.р. и 1977 г.р. получили травмы.

Для извлечения тел погибших и травмированных из поврежденного автомобиля привлекалось отделение МЧС г. Коростень.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа УМВД.