Выборы сомнительной срочности

О досрочных выборах вдруг заговорили вчера. Сначала Янукович, а потом и Яценюк. Янукович высказался за досрочные выборы невнятно и обтекаемо, Яценюк – резко и решительно. Но вот в чем парадокс: маловероятная и призрачная в устах Януковича возможность досрочных выборов в интерпретации Яценюка становится еще менее вероятной и более призрачной.

Впрочем, обо всем по порядку. Что же сказал Янукович? Что он не исключает проведения досрочных выборов. Да и кто бы исключал, - как писал Дмитрий Быков в одном из выпусков «Гражданина поэта». Какие причины увидел Янукович для досрочных выборов? Он сказал об их возможности, если не удастся стабилизировать работу парламента. Какие условия он предложил, чтобы возможность стала реальностью? Исчерпать все остальные возможности, то есть провести переговоры всех со всеми – с лидерами фракций оппозиции, со спикером парламента, и зачем-то даже «во фракциях между депутатами».

Теперь рассмотрим вероятность такого сценария. Переговоры – дело простое, все-таки не мешки ворочать. А вот остальное… Кто, как, зачем и когда будет стабилизировать работу парламента, если этой работы летом осталось на полтора дня – сегодня и завтра? Следующая очередная сессия должна открыться только в начале сентября. Если в начале сентября стабилизировать работу парламента не удастся, то можно его и распустить, согласно Конституции. А конституционным формальностям Янукович в последнее время придает очень большое значение, - вспомните, например, его приверженность принципу невмешательства главы государства в дела судебной власти, особенно, когда речь идет о процессах против Тимошенко и Луценко.

Так вот, в Конституции предусмотрена всего одна причина для прекращения полномочий парламента и назначения досрочных выборов – если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. То есть указ о роспуске теоретически можно издавать 3-4 октября. А выборы проводить через два месяца – 4 декабря. А точнее, девятого, поскольку они должны выпадать на воскресенье. Думаю, никому не нужно объяснять, что на последнее воскресенье октября запланированы очередные выборы, которые таким образом состоятся почти на полтора месяца раньше возможных досрочных.

Можно допустить и такой вариант, что президенту так захочется внеочередных выборов, что на конституционные нормы можно будет посмотреть сквозь пальцы. Как это сделать? Не открывать запланированное на пятницу заседание текущей сессии, которое осталось единственным запланированным и не проводить его месяц. Смешно, и не сойдет за повод даже с натяжкой.

Еще об одном поводе вспомнил Виктор Ющенко – предложил оппозиционным депутатам сложить мандаты. Если таких окажется больше полутора сотен, то парламент окажется неполномочным. Конституция не считает это поводом для роспуска, но уже один раз типа прокатило. Есть, правда, несколько причин, которые снижают вероятность такого сценария почти до нуля.

Первая – сложить полномочия надо успеть. Если не сделать это до завтра, то надо продлевать сессию, а кому это нужно. Тем более, что у нынешних депутатов, они же будущие кандидаты, осталась последняя возможность сходить в отпуск перед избирательной кампанией.

Вторая – одного желания и инициативы оппозиции недостаточно, поскольку за сложение полномочий каждым из полутора сотен депутатов должно проголосовать парламентское большинство. А это значит, что в досрочных выборах необходимо иметь свой интерес также и депутатам большинства.

Третья – сложить полномочия для оппозиционеров значило бы последовать совету Ющенко. А он свое предложение пояснил тем, что оппозиция опозорилась с языковым законом и должна уйти в отставку исключительно от стыда. Выполнить его предложение - значило бы дать ему повод кричать на каждом информационном углу о своей подтвердившейся правоте.

Как видим, вероятность весьма и весьма невелика. Но есть и вариант с еще меньшей вероятностью – тот, который озвучил Арсений Яценюк. Что же он сказал? Что досрочные выборы должны состояться. Причем, не только парламентские, но и президентские. Чем мотивировал? Тем, что народ Украины не избирал Януковича на тот объем полномочий, которым сегодня обладает глава государства. При каком условии Яценюк видит возможность проведения таких выборов? «Если президент найдет в себе силу и мужество признать, что он привел Украину к политическому кризису, к политической изоляции». Ах, да, еще Яценюк готов обсудить с Януковичем нюансы досрочного электорального процесса в прямом эфире.

Что у нас по этому поводу говорит Конституция? Раздел про импичмент пропускаем сразу ввиду полной невозможности его воплощения в жизнь в нынешнем виде не только до досрочных или даже очередных парламентских выборов, но и до того интересного момента, когда, следуя языку фольклора, рак свистнет.

Для главы государства Конституция Украины предусматривает также варианты добровольной отставки или ухода по состоянию здоровья. Оба выглядят крайне маловероятно. Ну да ладно, раскрепостим воображение не противоречащими Уголовному кодексу способами и прикинем, как же тогда проводить одновременно досрочные президентские и парламентские выборы.

Досрочные парламентские выборы проводятся через два месяца после прекращения полномочий парламента, а досрочные президентские – через три месяца после объявления президентом о своей отставке. Подумаешь, скажут оптимисты, уж эту асинхронность наши интеллектуалы способны просчитать. Допустим, президент уходит в отставку завтра, а парламент отправляется вслед за ним ровно через месяц, вот тогда досрочные выборы будут проведены одновременно, не в конце, а в начале октября, что крайне важно, черт побери. Так что все просто.

Увы, все непросто. После ухода президента его обязанности выполняет премьер-министр. Но не все. В частности он не имеет права прекращать полномочия действующего парламента и объявлять досрочные парламентские выборы. И никто больше не может. Подумаешь, скажут оптимисты, сколько раз забивали на Конституцию. Если нельзя, но очень хочется, забьют еще раз. Но в том-то и дело, что хочется не очень. Точнее, совсем не хочется.

Именно поэтому досрочные выборы на самом деле всем до одного места, а слова об их проведении – не более, чем сотрясение воздуха с целью попиариться на том, чтобы лишний раз пнуть непопулярную в народе законодательную власть. Причем Ющенко с Януковичем в этом случае пинают больше оппозиционную часть парламента, один за недееспособность, другой за деструктивность, а Яценюк провластную – за все сразу.

А кому в действительности были бы больше выгодны досрочные выборы в гипотетическом случае их проведения где-то в сентябре, - власти или оппозиции? Разумеется, тому, кому они добавят больше голосов. Чем одни от других отличаются в этом контексте? Прежде всего – сокращением периода официальной агитации. В случае очередных выборов для партий этот период составляет от 85 до 75 дней, в зависимости от времени регистрации списка. В случае внеочередных – от 25 до 20 дней. Учитывая, что у власти больше возможностей агитировать за пределами хронологических рамок официального периода, чем у оппозиции, вряд ли оппозиционные партии выиграют от его сокращения.

За счет чего может рассчитывать на прибавку голосов оппозиция? Казалось бы, ответ лежит на поверхности – достаточно взглянуть, что творится возле Украинского дома. Вывод напрашивается автоматически: чем ближе к этому моменту будет день выборов, тем больше оппозиционные партии на них наберут. Но вывод этот представляется скоропалительным. Не будем забывать, что регионалы затевали всю бучу с законом для поднятия не оппозиционного, а своего рейтинга. И резервы у них больше. До принятия языкового законопроекта социологи насчитывали в восточных регионах страны в два раза больше людей, не собирающихся идти на выборы, чем в западной части. И тем большее количество этих людей пересмотрит свое решение, чем больше в светлые головы оппозиционных креативщиков будут приходить идеи типа отрезания языков свиным головам.

К тому же не нашлось ни одного из оппозиционных лидеров, кто бы выступил в этом вопросе роли «третьей силы». Кличко, у которого шансы на эту нишу были повыше, чем у его коллег, тоже поспешил засветиться в роли защитника одного языка от другого. Так что оппозиция услужливо оставляет значительную часть избирателей регионалам и яростно борется за другую. При такой тактике скорее произойдет внутреннее перераспределение оппозиционного электората в пользу более радикальных сил, чем его существенный рост, превышающий аналогичные показатели у соперника.

Так значит досрочные выборы больше выгодны партии власти? Тоже нет, пойти на такой шаг – значило бы проявить слабость, да еще и по причинам, которые мало кому будут понятны. Опять же нужно время для мобилизации сторонников, да и вкус гречки еще недостаточно ассоциируется у избирателя с провластными мажоритарщиками.

Есть, пожалуй, единственный устраивающий кандидатов всех лагерей пункт, который отличает внеочередные выборы от очередных. Дело в том, что при проведении внеочередных выборов декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера кандидатами в депутаты не подается. Но этого маловато в качестве веской причины, так что выборы должны состояться в срок. Если, конечно не делать поправку на безбашенность и слабую предсказуемость украинской политической жизни.

Игорь Гридасов