Охрана гонится за активисткой Femen по главному экрану фан-зоны (фото)

По сообщению пресс-службы движения, топлес-активистка забралась на десятиметровый экран и приковала себя к конструкции наручниками.



"Диверсия женского движения Femen прошла в знак непримиримого протеста против группового изнасилования Украины во время Евро-2012", - говорится в сообщении.



Как сообщила позже пресс-служба движения, суд приговорил Оксану Шачко к 5 суткам ареста.





Фото Андрея Скакодуба / УНИАН



