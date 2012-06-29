Охрана гонится за активисткой Femen по главному экрану фан-зоны (фото)
16:00, 29 июня 2012Разное
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Активистка женского движения Femen во время трансляции полуфинального матча между сборными Германии и Италии попыталась отключить главный экран фан-зоны Киева.
Охранник гонится за активисткой Femen по конструкции телеэкрана в киевской фан-зоне во время полуфинального матча Евро-2012 между Германией и Италией
Топлес-активистка забралась на десятиметровый экран и приковала себя к конструкции наручниками
По сообщению пресс-службы движения, топлес-активистка забралась на десятиметровый экран и приковала себя к конструкции наручниками.
"Диверсия женского движения Femen прошла в знак непримиримого протеста против группового изнасилования Украины во время Евро-2012", - говорится в сообщении.
Как сообщила позже пресс-служба движения, суд приговорил Оксану Шачко к 5 суткам ареста.
Диверсия прошла "в знак непримиримого протеста против группового изнасилования Украины"
Оксана Шачко получила за эту акцию 5 суток ареста
Фото Андрея Скакодуба / УНИАН
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