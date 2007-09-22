Столкновение легковушек на трассе Львов-Тернополь: есть жертвы

Во Львовской области при столкновении автомобилей один человек погиб, пять пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера в 23.30 на 12 км автодороги Львов-Тернополь неподалеку от села Подгорное.

Водитель автомобиля "Mitsubishi Outlander 2.4 Sport ", жительница Львова, двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "ИЖ-2125", двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля "ИЖ" погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля "Мицубиси" и четверо пассажиров автомобиля "ИЖ" (отец с тремя детьми 1978, 1990, 1994 годов рождения) получили телесные повреждения и были доставлены в больницы Львова.