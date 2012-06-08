В центре Киева провалился асфальт: движение транспорта ограничено

В Киеве из-за провала асфальта на проезжей части на бульваре Т.Шевченко, 56 на участке от переулка Белинского до площади Победы и по улице Большая Житомирская, 12 в направлении улицы Артема, от улицы Владимирской до улицы Гончара частично ограниченно движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Сейчас ведутся ремонтные работы, которые ориентировочно продлятся до 10 июня.

Во избежание заторовых ситуаций Госавтоинспекция г. Киева советует планировать свои маршруты с учетом вышеуказанных ограничений и просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.