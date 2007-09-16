Луценко предлагает политикам ”задекларировать” прочитанные книги (фото)

17:50, 16 сентября 2007
Разное
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Политик побывал на "Форуме издателей"

Юрий Луценко предложил политикам к дню выборов - 30 сентября - обнародовать список книг, прочитанных ими за год. Об этом он заявил во Львове после посещения “Форума издателей”, который продолжался с 13 по 16 сентября. Ю.Луценко продемонстрировал журналистам свою “декларацию" -  из 38 книг.

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН

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