Луценко предлагает политикам ”задекларировать” прочитанные книги (фото)
17:50, 16 сентября 2007Разное
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Политик побывал на "Форуме издателей"
Юрий Луценко предложил политикам к дню выборов - 30 сентября - обнародовать список книг, прочитанных ими за год. Об этом он заявил во Львове после посещения “Форума издателей”, который продолжался с 13 по 16 сентября. Ю.Луценко продемонстрировал журналистам свою “декларацию" - из 38 книг.
Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН
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