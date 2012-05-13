В Донецке водителей просят не соваться в центр, пока Янукович будет в городе

Госавтоинспекция Донецка в связи с приездом в город завтра, 14 мая, Президента Украины Виктора Януковича рекомендует водителям «корректировать свой маршрут движения в объезд центральной части города».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, распространенном Отделом по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«В связи с проведением 14 мая целевых мероприятий Госавтоинспекция Донецка рекомендует водителям корректировать свой маршрут движения в объезд центральной части города», - сказано в сообщении.

Водителей призывают «быть особо внимательными за рулем, осуществлять движение по городским магистралям с безопасной скоростью, строго выполнять требования инспекторов дорожно-патрульной службы, своевременно реагировать на включенные звуковые и световые проблесковые сигналы патрульных автомобилей».

«На Киевском проспекте и ул. Артема светофоры могут кратковременно работать в режиме «зеленой волны». При удлиненном зеленом сигнале водители транспортных средств не должны пересекать линию перекрестков на красный сигнал светофора до наступления разрешенных сигналов светофорного объекта или соответствующего жеста регулировщика», - призывает ГАИ.

Также милиция рекомендует и пешеходам «быть осторожными при переходе проезжей части, не выходить внезапно на дорогу перед близко движущимися автомобилями, правильно обходить стоящий транспорт и пользоваться подземными переходами».

Строгое соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами гарантированно обеспечит полную безопасность всем участникам движения, подчеркивается в сообщении.