В Донецке водителей просят не соваться в центр, пока Янукович будет в городе
ГАИ Донецка в связи с приездом Януковича рекомендует водителям «корректировать свой маршрут».
|Виктор Янукович едет в Донецк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, распространенном Отделом по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
«В связи с проведением 14 мая целевых мероприятий Госавтоинспекция Донецка рекомендует водителям корректировать свой маршрут движения в объезд центральной части города», - сказано в сообщении.
Водителей призывают «быть особо внимательными за рулем, осуществлять движение по городским магистралям с безопасной скоростью, строго выполнять требования инспекторов дорожно-патрульной службы, своевременно реагировать на включенные звуковые и световые проблесковые сигналы патрульных автомобилей».
«На Киевском проспекте и ул. Артема светофоры могут кратковременно работать в режиме «зеленой волны». При удлиненном зеленом сигнале водители транспортных средств не должны пересекать линию перекрестков на красный сигнал светофора до наступления разрешенных сигналов светофорного объекта или соответствующего жеста регулировщика», - призывает ГАИ.
Также милиция рекомендует и пешеходам «быть осторожными при переходе проезжей части, не выходить внезапно на дорогу перед близко движущимися автомобилями, правильно обходить стоящий транспорт и пользоваться подземными переходами».
Строгое соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами гарантированно обеспечит полную безопасность всем участникам движения, подчеркивается в сообщении.