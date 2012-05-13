Старенькую "лейку" продали за 2 млн. евро
06:29, 13 мая 2012Разное
2281 0
Прототип портативной фотокамеры Leica, выпущенный в 1923 году, продан на аукционе в Вене за 2,16 миллиона евро
Это новый рекорд цены на фотоаппараты, сообщает Agence France-Presse. Устроители аукциона, прошедшего 12 мая в венской галерее Westlicht, рассчитывали выручить за раритетную Leica 600-800 тысяч евро.
Огромную цену заплатил покупатель, пожелавший остаться неизвестным.
В 1923 году было выпущено 25 фотоаппаратов O-Series, использовавших 35-миллиметровую кинопленку. До наших дней их сохранились лишь 12, замечает Лента.ру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter