Мужчина принес в металлолом 39 артснарядов

Об этом сообщили УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в области.

В частности, вечером 10 мая во время сдачи металлолома местным жителем работники райотдела милиции обнаружили предметы, похожие на военные боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Как выяснилось, это были артснаряды калибром 76, 57 и 45 мм.

Для обезвреживания взрывоопасных предметов и дополнительного обследования прилегающей территории сразу была подана заявка в группу пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения УМЧС области.