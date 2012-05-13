Мужчина принес в металлолом 39 артснарядов
05:43, 13 мая 2012Разное
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В Ровенской области житель города Радивилов принес на пункт сдачи металлолома 39 артиллерийских снарядов.
Об этом сообщили УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в области.
В частности, вечером 10 мая во время сдачи металлолома местным жителем работники райотдела милиции обнаружили предметы, похожие на военные боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Как выяснилось, это были артснаряды калибром 76, 57 и 45 мм.
Для обезвреживания взрывоопасных предметов и дополнительного обследования прилегающей территории сразу была подана заявка в группу пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения УМЧС области.
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