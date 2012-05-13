Украина просит Беларусь выдать владельца автобуса, в котором погибло 45 человек

В октябре 2010 года на переезде «Никополь-Марганец»автобус столкнулся с локомотивом.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук сообщила, что было установлено, что погибший водитель автобуса работал в нарушении правил об охране труда по устному соглашению с владельцем и без прохождения обязательного медицинского обследования.

«В ходе расследования уголовного дела прокурором Днепропетровской области было возбуждено уголовное против владельца автобуса, нарушившего правила охраны труда, допустив водителя к работе по устному соглашению без прохождения медицинского обследования», - сообщила Н.Марчук.

Она напомнила, что предприниматель уклонялся от сотрудничества с милицией, не являлся по требованию следователя и в ходе расследования было собрано достаточно материалов, доказывающих его вину.

Также в ходе следствия была доказана вина погибшего водителя автобуса.

Как ранее сообщалось, милиция Беларуси 10 мая в задержала гражданина Украины, который был владельцем автобуса "Эталон", столкнувшегося на железнодорожном переезде с локомотивом около Марганца (Днепропетровская область) в 2010 году.

35-летний украинец разыскивался Министерством внутренних дел Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об охране труда).