Легковушка столкнулась с КамАЗом: погибли 7-месячный младенец и его отец

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня в 09.55 на автодороге в Золочевском районе Харьковской области, погибли 7-месячный ребенок и его отец - водитель легкового автомобиля ВАЗ-21104.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во время столкновения ВАЗ-21104 с грузовиком КамАЗ в легковом автомобиле находилась семья: муж, жена и их сын, 2011 года рождения.

Ребенок умер по дороге в больницу, а его отец умер в больнице. Мать малыша находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Водитель КамАЗа телесных повреждений не получил.

По информации прокурора Золочевского района Владимира Твердохлиба, решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по ч.3 ст.286 уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.