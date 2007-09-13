Около Йоханнесбурга столкнулись автобус и самолет: погибли двое людей
08:02, 13 сентября 2007Разное
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23 пассажира пострадали
Два человека погибли и 23 пострадали в результате столкновения легкомоторного самолета с автобусом в пригороде Йоханнесбурга, сообщает Лента.русо ссылкой на South Africa.
По данным полиции, самолет, взлетевший с небольшого аэродрома, не сумел набрать высоту и врезался в автобус, двигавшийся по расположенной около ВПП автодороге.
В результате столкновения водитель автобуса и пилот самолета погибли. 22 человека, находившиеся в автобусе, и пассажир самолета получили травмы и доставлены в местную больницу.
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