Около Йоханнесбурга столкнулись автобус и самолет: погибли двое людей

Два человека погибли и 23 пострадали в результате столкновения легкомоторного самолета с автобусом в пригороде Йоханнесбурга, сообщает Лента.русо ссылкой на South Africa.

По данным полиции, самолет, взлетевший с небольшого аэродрома, не сумел набрать высоту и врезался в автобус, двигавшийся по расположенной около ВПП автодороге.

В результате столкновения водитель автобуса и пилот самолета погибли. 22 человека, находившиеся в автобусе, и пассажир самолета получили травмы и доставлены в местную больницу.