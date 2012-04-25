В Одессе столкнулись три иномарки: семь человек - в больнице
12:50, 25 апреля 2012Разное
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Водитель автомобиля Toyota Camry, в котором находилось 6 человек, попытался покинуть место происшествия, но сотрудники ГАИ его задержали.
|В Одессе - тройное ДТП
По свидетельствам очевидцев ДТП, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на перекресток с улицы Сибирской и столкнулся с Nissan Langley, двигавшимся со стороны площади Толбухина. Вследствие удара Nissan Langley отбросило на автомобиль Toyota Carina E, остановившийся перед светофором.
При аварии получил травму головы водитель Nissan Langley, а также травмированы шесть пассажиров.
После ДТП водитель автомобиля Toyota Camry, в котором находилось 6 человек, попытался покинуть место происшествия, но сотрудники ГАИ его задержали и с помощью бойцов спецподразделения «Беркут» доставили в пункт проведения экспертизы на предмет алкогольного опьянения.
Ведется расследование причин тройного столкновения.
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