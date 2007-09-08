Летчик-космонавт Гречко предлагает открыть музей космонавтики

Летчик-космонавт Георгий ГРЕЧКО предлагает открыть в Одессе музей космонавтики. Свою инициативу гость Одессы высказал вчера на встрече с городским головой Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

По мнению дважды Героя Советского Союза Г.ГРЕЧКО, «такой небольшой, но душевный» музей можно было бы расположить на углу улиц Сергея Королева и Валентина Глушко.

Летчик-космонавт считает, что интенсивное преображение в современный европейский город может со временем «отнять у Одессы ее неуловимый колорит, эту важную особенность, которая отличает ее от других городов».

Я повидал множество европейских городов, - поделился своим мнением космонавт, - однако запомнились далеко не все. А Одесса - такая, какая она есть, - одна. Ее необходимо сохранить».

Г.ГРЕЧКО, прибывший в Одессу на празднование Дня города, добавил, что очень рад побывать в Одессе, с которой у него связано много дорогих воспоминаний.