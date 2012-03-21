Завтра вступает в силу закон о создании ПАО ж/д транспорта

Закон Украины «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» вступит в силу с 22 марта 2012 года. Закон опубликован в газете «Голос Украины» сегодня, 21 марта.

Документ определяет правовые, экономические и организационные особенности создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого принадлежат государству, на базе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Создание ПАО осуществляется по решению Кабинета министров Украины в соответствии с законодательством с учетом особенностей, определенных этим законом, и не нуждается в предварительном разрешении Антимонопольного комитета Украины.

Общество образуется как Публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности, на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем слияния. Устав Общества утверждается Кабинетом министров Украины. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и предприятий железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством.

На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.

Практика создания компании на базе государственного акционерного общества соответствует международной практике, а также – требованиям международных организаций и Европейского Союза. В частности, аналогичная реформа железнодорожного сектора проводилась в Великобритании и Германии.