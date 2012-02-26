Недалеко от Почаевской лавры построят огромную автостоянку

В Тернопольской области возле Почаева обустроят большую автостоянку для туристов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом заявил глава областной государственной администрации Валентин ХОПТЯН во время пребывания в Кременецком районе.

«Почаевскую Лавру посещает много людей, а специализированной стоянки для транспорта до сих пор нет. Поэтому мы выделим земельный участок возле села Затишье Кременецкого района для обустройства специализированной стоянки», – сказал В.ХОПТЯН.

Площадь стоянки будет составлять 2 га. Расположат ее за 1,5 км от Почаева. Рядом с ней запланировано обустроить автобусную остановку, от которой специальный маршрут будет доставлять паломников от автостоянки к Лавре.