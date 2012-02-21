Губернатор вдвое сократил автопарк

Председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК сократил автопарк областной и районных госадминистраций в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, распоряжение от 9 февраля об установлении лимита на эксплуатацию легковых автомобилей, обслуживающих облгосадминистрацию и ее структурные подразделения, а также райгосадминистрации и их структурные подразделения размещено на официальном сайте Херсонской ОГА.

Согласно распоряжению, оно выдано в соответствии с постановлением Кабинета министров № 1399 от 26 декабря 2011 года.

В результате введения лимита в распоряжении ОГА, включая структурные подразделения, останется 16 автомобилей, а у РГА и их подразделений - суммарно 63.

Легковые автомобили, которые высвобождаются в связи с установлением лимита, будут реализованы в соответствии с определенным законодательством порядком.

Кроме того, губернатор запретил подчиненным арендовать легковые автомобили сверх установленного лимита.

Аналогичное распоряжение на то время председателя Херсонской облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА от 21 ноября 2008 года предусматривало лимит легковых автомобилей, обслуживающих ОГА, в объеме до 32 единиц, а РГА и их структурных подразделений - 126 автомобилей.