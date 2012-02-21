Подольский: Пукача привозят в суд в бронежилете и каске

Бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА - главного фигуранта в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе - доставляют в суд, облаченным в бронежилет и каску, и закрывают пуленепробиваемыми щитами.

Об этом пишет газета «Сегодня», отмечая, что 20 февраля Печерский районных суд Киева закончил допрос журналиста, политолога и общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО, признанного потерпевшим в уголовном деле экс-начальника милицейской наружки А.ПУКАЧА.

«Я ответил на все вопросы, касающиеся в том числе службы наружного наблюдения, с которой столкнулся в 90-х, когда А.ПУКАЧ работал еще в столичной милиции, задолго до нападения на меня «орлов Кравченко» и зверской расправы над Г.Гонгадзе», - сообщил А.ПОДОЛЬСКИЙ газете.

По словам потерпевшего, безопасность А.ПУКАЧА до, во время и после заседаний в усиленном режиме обеспечивают бойцы «Альфы» СБУ: «Его доставляют в суд, облаченным в бронежилет и каску, плотно закрывая пуленепробиваемыми щитами от возможного выстрела снайпера, а участников процесса перед началом просят сдать мобильные телефоны и другие средства связи». Эти меры предосторожности, по мнению одного из сотрудников «Альфы», продиктованы драматической историей с бизнесменом Максимом Курочкиным, которого ликвидировал киллер на выходе из Святошинского райсуда Киева почти 5 лет назад.

По данным издания, на следующем заседании, которое также пройдет в закрытом режиме 27 февраля, планируют допросить свидетеля НАУМЦА, бывшего сотрудника милиции, который вместе с ПУКАЧЕМ и МАРЫНЯКОМ похищал и вывозил А.ПОДОЛЬСКОГО за пределы Киева, чтобы запугать и заставить прекратить политическую деятельность. Напомним, в 2007 г. НАУМЕЦ и МАРЫНЯК были приговорены к трем годам лишения свободы каждый. Отбыв наказание, оба сейчас на свободе.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.ПУКАЧА.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Дело А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.