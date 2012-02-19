Мужчина провел два месяца в заваленной снегом машине и выжил

Шведские полицейские спасли мужчину, который провел два месяца в заваленной снегом машине, пишет ТСН со ссылкой на Lenta.ru.

45-летний швед попал в снежную ловушку еще в декабре 2011 года. Более месяца он питался только снегом и замерзал от холода - температура в салоне опустилась до 30 градусов мороза.

Нашли его случайно: в лесной глуши в окрестностях города Умео водитель снегохода заметил непокрытую снегом часть автомобиля. Он расчистил окно машины и увидел, что внутри находится человек.

Когда на место прибыли правоохранители, они обнаружили в машине мужчину, который лежал в спальном мешке. Он был истощен, едва мог двигаться и говорить, но, тем не менее, был жив.

Спасенного госпитализировали - как ожидается, вскоре он сможет подробно рассказать и о себе, и об истории своего плена.

Пока остается неясным, каким образом его машина оказалась под сугробом и почему он не смог из нее выбраться.

Медики уже объявили этот случай уникальным: мало кому удавалось выжить без пищи более двух-трех недель.