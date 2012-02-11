Сельский голова погиб, ремонтируя свой автомобиль

Сельский голова села Загайпиль Коломыйского района Ивано-Франковской области погиб во время ремонта своего автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, несчастный случай произошел 9 февраля в селе Назирная Коломыйского района, где проживал погибший.

63-летний мужчина ремонтировал собственный автомобиль ВАЗ-21063, поднял переднюю сторону на домкрате, должным образом не закрепив его, лег на спину под автомобиль и стал проводить ремонтные работы, в ходе которых случайно толкнул домкрат. В результате автомобиль упал и придавил грудную клетку и голову потерпевшего. От полученных травм мужчина погиб на месте