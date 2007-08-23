Победители национальной премии “Телетриумф” (список по 18 номинациям)

Сегодня в Национальном дворце “Украина” в Киеве состоялось награждение премией в отрасли отечественного телевидения „Телетриумф”.

Как сообщал УНИАН, определению победителей в 18 номинациях предшествовало голосование экспертной коллегии, в которую вошли известные специалисты телерадиосферы, телекритики, общественные деятели.

Лауреатами Национальной премии в отрасли телевидения «Телетриумф-2007» стали:

Ведущий информационной передачи: Елена ФРОЛЯК, «Факты», телеканал ICTV.

Итоговая (аналитическая) передача: «Факты недели с Оксаной Соколовой», ICTV.

Информационная передача (новости): проект «Вікна – новости», СТБ.

Учебная, познавательная, культурологическая, социальная передача: Программа «Документ», цикл «Собор на крови», телеканал «1+1».

Развлекательная программа: «Танцы со звездами», «1+1».

Ведущий развлекательной передачи: Тина КАРОЛЬ и Юрий ГОРБУНОВ, «Танцы со звездами», «1+1».

Документальный фильм (сериал): «Война и мир», «Интер».

Репортер: Андрей ЦАПЛИЕНКО, серия репортажей для программы новостей «Подробности», телеканал «Интер», Виктор СОРОКА, «Факты недели с Оксаной Соколовой», ICTV.

Детская программа: «Серебряный апельсин», телеканал «Украина».

Информационно-развлекательная передача: «Черным по белому», «1+1».

Местные новости: «Итоги», телеканал «Люкс», Львов.

Музыкальная передача: «Шанс», «Интер».

Региональная передача: победитель не определен (претендовали “Большое путешествие” (ЧП ”НТА - Независимое телевизионное агентство”) и “Кнайпы старого города” (ЗАО “Телерадиокомпания Люкс”)).

Специальный проект (внежанровая передача): Всеукраинская премия «Гордость страны – 2006», Новый канал.

Спортивная передача: «Гол!», Новый канал.

Телевизионный дизайн: Телевизионный дизайн канала «1+1».

Художественный фильм (сериал): победитель не определен (претендовали “Жажда экстрима” (телеканал “Студия 1+1”) и “Не наезжайте на Деда Мороза” (МК ТРК ICTV)).

Лауреатом награды «Фаворит телепрессы» стала информационная программа «Окна-новости» канала СТБ. Как напоминает «Телекритика», победитель был определен экспертами в ходе «круглого стола». Экспертный совет награды «Фаворит телепрессы-2007» составили представители следующих украинских СМИ: «Газета 24», «Главред», «Дело», «День», «Зеркало недели», «Коммерсантъ», «Корреспондент», «Медиабизнес», «Профиль-Украина», «Рекламастер», «Телекритика», «Фокус», «Экономические известия».

Цель премии - в процессе прозрачного обсуждения специалистами украинской журналистской среды национального телевизионного продукта ежегодное избрание ТВ-программы, достойной признания корпорацией медиа-обозревателей.