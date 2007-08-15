Янукович – Ющенко: кто кого опередит, тот того и съест

Мнение

Премьер пошел ва-банк – решил «выполнить» предвыборную программу партии Президента еще до выборов. Интересно, чем ответит Президент? А кто подумает о последствиях? Можно подумать, 30 сентября в Украине жизнь заканчивается…

А вы говорили избирательная кампания какая-то скучная… Как бы не так! И двух недель с ее начала не прошло, как премьер наш поставил всех на уши. Давайте, говорит, опять соберем Раду, да и до выборов отменим неприкосновенность и льготы для всех: Президента, премьера, министров, депутатов и судей заодно.

Ход, вне всяких сомнений, сильный. Одним заявлением перебить главную избирательную фишку блока Наша Украина – Народная Самооборона, который, не стесняясь позиционируется как будущая партия Президента, да и Юлию Тимошенко существенно потеснить с занимаемых позиций. Заставить оппонентов идти на выборы с чем? С попытками доказать, что их финансовые обещания в сфере соцполитики более выполнимы, чем цифры, названные Партией регионов? Так кто сказал, что хоть какие-то из указанных в программах партий суммы реальны вообще?

Спору нет, благородная избирательная кампания – самый оксюморонистый оксюморон из всех возможных. Но инициатива премьера, да простит меня Виктор Федорович, слишком уж напоминает попытки не шибко воспитанных учеников младших классов утвердиться в качестве лидера по принципу «Я лучше вас, потому что вы все хуже меня!» С возрастом и воспитанием стремление подставлять других, чтобы оказаться «самым-самым-самым» на фоне проштрафившихся товарищей, как правило, проходит. Видать не всегда…

Нет, ни лидеров НУ-НС, ни главу блока своего имени тоже белыми и пушистыми не назовешь… Уже хоть за одно то, что ни один до сих пор не удосужился объяснить, что именно они понимают под отменой депутатской неприкосновенности. То ли превращение Верховной Рады в сборы граждан с неопределенным статусом, то ли отмену иммунитета от уголовного преследования… Варианты, знаете ли, всякие бывают. И все зависит от того, как сформулировать букву закона. Но «пипл хавает», а значит на сегодня и так сойдет. Ну вот пусть и не обижаются, обнаружив, что против лома нашелся другой. Поувесистее и поухватистее.

Интересно, и до чего же мы в такой горячке обещаний докатимся? В завтрашний день тоже иногда полезно заглядывать. Чем может закончится окончательная и бесповоротная отмена неприкосновенности для всех чохом? Учтите, мы говорим не о среднестатистическом украинце, интересном разве что тещам и свекровям в качестве объекта их маниакальных стремлений. Те же судьи (будь они хоть трижды устойчивые в отношении взяток) за свою карьеру успевают нажить такое количество врагов, что нормальный человек сто раз подумает, а не станет ли должность «прикосновенного судьи» для него экзотическим способом самоубийства?

А первые лица государства? Много ли народу хоть раз в жизни задумывалось над тем, что сидя на такой должности, человек просто не имеет возможности принимать решения, которые устраивали бы абсолютно всех. И та же госохрана, которая, к слову, входит в число льгот, и, которую, надо полагать, также хочет отменить премьер, - не только атрибут высших ступенек социальной лестницы. Но в некоторых случаях – жизненная необходимость.

Об остальных льготах спорить не будем. Население свято убеждено в том, что в «высших эшелонах» сидят весьма обеспеченные люди, вполне способные оплатить и жилье представительского класса, и авто и шоферов и так далее… Могут-то они могут. Только кто ж вам сказал, что они захотят тратиться на атрибуты, например, статуса министра Кабинета министров? Чего ради? Только потому, что остальные 47 с хвостиком миллионов либо не хотят, либо не могут выполнять административную работу на таких должностях?

Так что лучше бы нам научиться воспринимать инициативы типа «я – такой же, как и вы, только без хвоста» как предвыборные «заманухи», чем они, собственно, и являются. И не ждать, что обещания стать на одну ступеньку с народом будут выполнены буквально – так, как мы это поняли.

Эх, кто бы еще объяснил премьеру, что его попытки взять Президента на слабо могут закончиться весьма печально… Опыт уже есть, к сожалению. Как примут какой-нибудь закон то ли впопыхах, то ли по договоренности… А если еще и по договоренности впопыхах, так и вовсе потом армия юристов над ним плачет, пытаясь понять, кто ж кому Вася. Правда, кто ж с таким к Януковичу сунется?

Ведь сегодня главное что? Правильно, выборы. А на выборах главное что? Правильно, победить. А победителей что? И опять правильно. Победителей не судят!

Вера Сорока, г. Киев