Янукович – Ющенко: кто кого опередит, тот того и съест
Премьер пошел ва-банк – решил «выполнить» предвыборную программу партии Президента еще до выборов. Интересно, чем ответит Президент? Эх, кто бы еще объяснил Януковичу, что его попытки взять Ющенко на слабо могут закончиться весьма печально…
Мнение
Премьер пошел ва-банк – решил «выполнить» предвыборную программу партии Президента еще до выборов. Интересно, чем ответит Президент? А кто подумает о последствиях? Можно подумать, 30 сентября в Украине жизнь заканчивается…
А вы говорили избирательная кампания какая-то скучная… Как бы не так! И двух недель с ее начала не прошло, как премьер наш поставил всех на уши. Давайте, говорит, опять соберем Раду, да и до выборов отменим неприкосновенность и льготы для всех: Президента, премьера, министров, депутатов и судей заодно.
Ход, вне всяких сомнений, сильный. Одним заявлением перебить главную избирательную фишку блока Наша Украина – Народная Самооборона, который, не стесняясь позиционируется как будущая партия Президента, да и Юлию Тимошенко существенно потеснить с занимаемых позиций. Заставить оппонентов идти на выборы с чем? С попытками доказать, что их финансовые обещания в сфере соцполитики более выполнимы, чем цифры, названные Партией регионов? Так кто сказал, что хоть какие-то из указанных в программах партий суммы реальны вообще?
Спору нет, благородная избирательная кампания – самый оксюморонистый оксюморон из всех возможных. Но инициатива премьера, да простит меня Виктор Федорович, слишком уж напоминает попытки не шибко воспитанных учеников младших классов утвердиться в качестве лидера по принципу «Я лучше вас, потому что вы все хуже меня!» С возрастом и воспитанием стремление подставлять других, чтобы оказаться «самым-самым-самым» на фоне проштрафившихся товарищей, как правило, проходит. Видать не всегда…
Нет, ни лидеров НУ-НС, ни главу блока своего имени тоже белыми и пушистыми не назовешь… Уже хоть за одно то, что ни один до сих пор не удосужился объяснить, что именно они понимают под отменой депутатской неприкосновенности. То ли превращение Верховной Рады в сборы граждан с неопределенным статусом, то ли отмену иммунитета от уголовного преследования… Варианты, знаете ли, всякие бывают. И все зависит от того, как сформулировать букву закона. Но «пипл хавает», а значит на сегодня и так сойдет. Ну вот пусть и не обижаются, обнаружив, что против лома нашелся другой. Поувесистее и поухватистее.
Интересно, и до чего же мы в такой горячке обещаний докатимся? В завтрашний день тоже иногда полезно заглядывать. Чем может закончится окончательная и бесповоротная отмена неприкосновенности для всех чохом? Учтите, мы говорим не о среднестатистическом украинце, интересном разве что тещам и свекровям в качестве объекта их маниакальных стремлений. Те же судьи (будь они хоть трижды устойчивые в отношении взяток) за свою карьеру успевают нажить такое количество врагов, что нормальный человек сто раз подумает, а не станет ли должность «прикосновенного судьи» для него экзотическим способом самоубийства?
А первые лица государства? Много ли народу хоть раз в жизни задумывалось над тем, что сидя на такой должности, человек просто не имеет возможности принимать решения, которые устраивали бы абсолютно всех. И та же госохрана, которая, к слову, входит в число льгот, и, которую, надо полагать, также хочет отменить премьер, - не только атрибут высших ступенек социальной лестницы. Но в некоторых случаях – жизненная необходимость.
Об остальных льготах спорить не будем. Население свято убеждено в том, что в «высших эшелонах» сидят весьма обеспеченные люди, вполне способные оплатить и жилье представительского класса, и авто и шоферов и так далее… Могут-то они могут. Только кто ж вам сказал, что они захотят тратиться на атрибуты, например, статуса министра Кабинета министров? Чего ради? Только потому, что остальные 47 с хвостиком миллионов либо не хотят, либо не могут выполнять административную работу на таких должностях?
Так что лучше бы нам научиться воспринимать инициативы типа «я – такой же, как и вы, только без хвоста» как предвыборные «заманухи», чем они, собственно, и являются. И не ждать, что обещания стать на одну ступеньку с народом будут выполнены буквально – так, как мы это поняли.
Эх, кто бы еще объяснил премьеру, что его попытки взять Президента на слабо могут закончиться весьма печально… Опыт уже есть, к сожалению. Как примут какой-нибудь закон то ли впопыхах, то ли по договоренности… А если еще и по договоренности впопыхах, так и вовсе потом армия юристов над ним плачет, пытаясь понять, кто ж кому Вася. Правда, кто ж с таким к Януковичу сунется?
Ведь сегодня главное что? Правильно, выборы. А на выборах главное что? Правильно, победить. А победителей что? И опять правильно. Победителей не судят!
Вера Сорока, г. Киев