В Черниговской области на охоте погиб чиновник

Начальник главного Государственного управления охраны, использования и воспроизведения водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Черниговской области 34-летний Сергей Ковалев погиб в день открытия охотничьего сезона около села Днепровское Черниговского района. Об этом УНИАН сообщили у ЦОС УМВД в области.

"Смерть наступила в результате огнестрельного ранения из-за неосторожного обращения с ружьем", - сказал работник Центра общественных связей.

По данным правоохранителей, С.Ковалев был найден мертвым с признаками огнестрельного ранения. По версии милиции, он наклонился добить раненную утку и неожиданно выстрелило ружье. Мужчина получил смертельное ранение дробью 5-го калибра в область печенки.

Свидетелей происшествия нет. Однако правоохранители отмечают, что уголовное дело не будет возбуждено, поскольку произошел несчастный случай. Расследование обстоятельств этого случая продолжается.