Водитель-пенсионер, сбив насмерть женщину и ее детей, покончил с собой

Вчера около 8.40 в селе Новомихайловка Марьинского района Донецкой области автомобиль выехал на встречную полосу и сбил троих пешеходов - женщину и двоих ее маленьких дочерей, которые находились на проезжей части.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с места трагедии водитель исчез. Мать (1982 г.р.) и ее пятилетняя дочь погибли на месте ДТП. Врачам не удалось спасти жизни еще одной – двухлетней девочки. Она скончалась по пути в больницу.

Работники Госавтоинспекции начали розыск злоумышленника, и уже через несколько минут возле села Александровка был обнаружен автомобиль „ВАЗ-21093” с характерными для дорожно-транспортного происшествия повреждениями. Водителя в салоне не было. Работники ГАИ начали обследование прилегающей территории и в лесопосадке нашли мужчину, который покончил с собой. Водителем оказался пенсионер из Донецка (1929 г.р.).