В столкновении Жигулей и КамАЗа погибла вся семья

Сегодня около 9 часов утра на 600-м километре автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла семья из Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в Крыму, семья из Днепропетровской области на автомобиле ВАЗ-2104 направлялась в Симферополь со стороны Джанкоя. По предварительным данным, водитель, «осуществляя обгон с правой стороны, выехал правыми колесами на грунтовую обочину», в результате чего «произошел занос автомобиля с выездом на полосу встречную движения, по которой двигался КамАЗ с прицепом, груженый землей». «Водитель грузовика принял вправо, но избежать столкновения не удалось», - сообщили в ГАИ. После столкновения грузовик и легковушку вынесло за пределы проезжей части.

В результате дорожной аварии погибла вся семья, в том числе двое детей.