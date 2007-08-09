Lufthansa откроет на дальних рейсах спальные салоны

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует оборудовать самолеты для перелетов на дальние расстояния спальными салонами эконом-класса, пишет The Daily Mail.

По информации издания, в этих салонах для обеспечения максимальной вместимости будут располагаться трехъярусные лежаки. Пассажирам, купившим билет на спальные места, не будут подавать обеды и ужины, однако они смогут получать в буфете легкие закуски и воду в бутылках. Предположительно стоимость путешествия в спальном салоне будет превышать цену на билет эконом-класса на 240 долларов.

Первый спальный салон, скорее всего, оборудуют на нижней палубе гигантского авиалайнера А-380. Этот самолет будет задействован на самых дальних рейсах авиакомпании, в частности, при полетах в Северную Америку, Южную Африку, на Дальний Восток и в Австралию. Согласно онлайн-опросам, многие пассажиры уже поддержали идею создания спальных мест в самолете.

Лента.ру