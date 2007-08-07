Крымский коммунист привязал себя к Ленину и не дает сбросить его в море

В Крыму первый секретарь Черноморского районного комитета Коммунистической партии Украины Виктор ДЕМУСЕНКО привязал себя к монументу Ленину и не позволяет сбросить его в море.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Крымского рескома КПУ.

По информации Черноморского райкома Компартии, по указанию главы Оленевского сельского совета Юрия ЩЕЛОКА, «было принято решение о сносе памятника Ленину и утоплении его в море». «На защиту памятника поднялись коммунисты, их поддержали местные жители», - уверяют крымские активисты КПУ.

Коммунисты призвали граждан Черноморского района автономии «подняться на защиту» памятника Ленину, а В.ДЕМУСЕНКО привязал себя к монументу.

«Можно отметить в данном случае политический подтекст происходящего в преддверии выборов: голова Оленевского сельского совета Юрий ЩЕЛОК, отдавший указание о сносе памятника Ленину, является членом СДПУ(о). Налицо результат слияния партии СДПУ(о) и Партии регионов, в предвыборном списке которой можно найти представителей СДПУ(о)», - заявляют в КПУ Крыма.

В пресс-службе сообщили, что группа молодежи из Крымского рескома КПУ выехала из Симферополя на подмогу «черноморским» коммунистам. Вечером в Черноморском районе АРК состоится сход граждан в связи «с данным чрезвычайным происшествием». «Также будет пикетирован дом сельского головы Ю.ЩЕЛОКА», - предупреждают коммунисты.