Список регионалов: Азаров и Богословская, Шуфрич и Кинах

Мнение (с форума)

Утвержденный на съезде Партии регионов избирательный список кандидатов, наверное, никого, не удивил. “Донецкие” в списке стоят вверху, снизу, справа и слева. А чуть сбоку – ширма из немногочисленных депутатов другого происхождения.

Да, в первую пятерку списка “регионалов” попала лидер “Вече” Инна Богословская. Еще совсем недавно она утверждала: „Азаровщина ... это – абсолютно фискальный подход, это отказ от рыночных инструментов в интересах административных, это приоритет прямой регуляции экономики через административный ресурс... И разумеется, азаровщина – это полный правовой нигилизм, отношение к законам как к придуманной дураками системе. Если нужно, то мы так и будем делать”. Эти сентенции Богословской до сих пор вывешены на ее собственном сайте. Теперь на проекте партии „Вече”, который финансировал зять Кучмы Виктор Пинчук, судя по всему, поставлен крест. Избиратели партии „Вече”, за которую проголосовало не так и мало – больше одного процента, поверили словам Богословской, что она будет отстаивать их права. В частности, права среднего класса и мелкого бизнеса. А она вместо этого решила находиться в одном списке с Азаровым.

Также в списке присутствует бывший “оранжевый революционер” из буржуазии Анатолий Кинах. Раньше он говорил, что боролся с „федерастами” и сепаратистами, занимая должность секретаря РНБО. Теперь он с ними в одном списке. Кинах за один день успел изменить своей родной партии промышленников и предпринимателей и подставить Партию регионов. Дело в том, что через 23 минуты после утверждения избирательного списка Партии регионов, где Кинаху было отведено 53-е место с пометкой „беспартийный”, начала свой съезд Партия промышленников и предпринимателей, на которой с докладом выступил Анатолий Кинах как председатель партии. Он предложил однопартийцам делегировать представителей партии в избирательный список Партии регионов. Партия промышленников и предпринимателей не поддержала инициативу Кинаха и избрала себе нового председателя. То есть фактически признала, что Кинах является ее изменником.

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич (экс-член СДПУ(о) тоже появился в списке “регионалов”. Его бывшим однопартийцам остается делать вид, что они рады тому, что Шуфрич в списке обошел много “регионалов”. За время своего правления Шуфрич запомнился тем, что гасил фосфорную аварию на Львовщине прямо из Лондона.

В то же время, демарш Шуфрича ставит последнюю точку в существовании такой когда-то могучей партии, как СДПУ(о). Партия, которая не идет на выборы, обречена...

Появление в “региональном” списке еще одного перебежчика Сергея Головатого стало ожидаемым после того, как он за одну ночь изменил ориентацию в обмен на поддержку Партией регионов его кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека. Злые языки из оппозиции начали шутить, что с приходом Головатого синева флага Партии регионов стала более сочной и насыщенной.

Между тем, Борис Колесников призывал гордиться списком “регионалов”, а госпожа Богатирева сказала, что он “безукоризнен”.

Правда, в списке нет фамилии народного депутата 5-го созыва Олега Калашникова, известного скандалом с журналистами, и экс-лидера СДПУ(о) Виктора Медведчука. По-видимому, чтобы “не испортить репутацию” свежеутвержденному списку?

Как сообщалось, в первую пятерку списка ПР вошли лидер партии Виктор Янукович (Донецк), координатор парламентского большинства Верховной Рады 5-го созыва Раиса Богатирева (Донецк), народный депутат 5-го созыва Тарас Черновил (не-Донецк), лидер партии "Вече" Инна Богословска (не-Донецк), министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич (тоже не-Донецк).

А вот вторая пятерка... В нее входят вице-премьер – министр финансов Николай Азаров (Донецк), бизнесмен Ринат Ахметов (Донецк), депутат-“федераст” Александр Ефремов (Луганск), народные депутаты 5-го созыва Ефим Звягильский (Донецк) и Борис Колесников (Донецк).

Идя на выборы с таким списком Партия одного региона уверена, что за нее и в этот раз будут голосовать и представители других регионов.

Включение в десятку списка руководящего состава ПР было вполне логичным.

Виктор Янукович номером первым – ну, это понятно. Он стал региональным символом борьбы с “помаранчами”, а для определенной части населения – предметом целования рук. Профессиональный гинеколог, лидер фракции ПР Раиса Богатирева в первой десятке – тоже не диковина. И с Ринатом Ахметовым – без вопросов. Журнал „Forbes” определил рост его капитала за один год при власти Януковича лишь на треть – с 11,8 до 15,6 миллиардов долларов. Деньги на выборы, как известно, тоже нужны. Наличие Бориса Колесникова, как и Азарова – также не удивило.

А вот Ефим Звягильский... На его шахтах едва ли не самый высокий в Донбассе травматизм среди шахтеров. Хотя в Донецке назвали улицу его именем (еще при жизни!). И Александр Ефремов – вроде как с перебором... Он прославился тем, что в Северодонецке призывал к расколу Украины. Во время следствия играл “в несознанку”, а уже после прихода к власти Януковича сказал: „Нет, мнет не стыдно за съезд в Северодонецке. Более того, я горжусь тем, что в непростое для государства время я принимал участие в работе данного съезда”. Еще он на съезде в Северодонецке сорвал аплодисменты таким обращением к Ющенко: «Первое. Посмотри на меня, разве я могу тебя испугаться? И второе: лучше умереть стоя, чем жить при тебе». Но ничего, выжил.

По-видимому, их включили в первую десятку, чтобы помочь оппозиции, которая злорадно потирает руки, готовя, наверное, соответствующий “антипиар”.

Петр Лещинский, г. Хмельницкий