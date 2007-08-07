Ялта пять дней будет праздновать День города

Ялта готовится отпраздновать День города. В этом году мероприятия растянутся на пять дней: они будут проходить с 8 по 12 августа.

Как сообщили УНИАН в Ялтинском городском совете, 8 августа состоится возложение цветов на могилу создателя кинофабрики в Ялте, кинопродюсера Александра Ханжонкова, затем состоится закладка камня на месте памятника А.Ханжонкову и камня на месте памятника кинематографисту Евгению Бауэру, открытие мемориальной доски Е.Бауэру на здании Ялтинской киностудии. В этот же день будет открыт музей Ялтинской киностудии. Вечером на набережной Ялты состоится шоу народного артиста Украины Владимира ГРИШКО «Лицо новой оперы».

9 августа в Ялте пройдет ретроспективная программа «Грёзы любви», посвященная Е.Бауэру. А вечером на городской набережной жителей и гостей Ялты ожидают Дни высокой моды с участием известного модельера Вячеслава ЗАЙЦЕВА.

10 августа в городе, в частности, пройдет открытие Международного турнира по кик-боксингу и тайскому боксу «Кубок ЮБК», фестивальная ретроспектива «Адмиралтейское кино Ханжонкова», допремьерный показ фильма «Набережная Ялты», вечером будет организован праздничный фейерверк.

Наиболее масштабные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Ялте 11 августа. Так, в этот день будет проведен молебен во славу города Ялта, рыцарское шоу (выставка средневековых ремесленников, показ рыцарских костюмов, потешные турниры для детей, рыцарские турниры), «Праздник Нептуна!», праздничная программа для детей «День рождения Ялты!», парад яхт «Регата дружбы», карнавальное шествие, парад ретро-автомобилей, праздничный концерт «Ялта – город счастья!», шоу «Огненный фонтан», лазерное шоу «Южная столица», молодежная программа, дискотека «Ялтинское небо».

Кроме того, Ялтинская киностудия будет отмечать свое 90-летие. Жителям и гостям города продемонстрируют фильм «Набережная Ялты», съемки которого недавно завершились на киностудии.

12 августа будет организовано множество спортивных мероприятий, спортивное шоу «Ялтинские силачи», а также праздничная ретро-программа «Кино, рожденное в Ялте», карнавальное шествие и т.д. Вечером на набережной Ялты состоится открытие фестиваля фейерверков.