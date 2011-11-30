«Вперед!» обвиняет власть в провокациях

Власть испугалась Движения «Вперед!» и попробовала очернить его. Об этом сообщил журналистам сопредседатель организации Андрей ПАНАЭТОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВОО «Гражданское движение« Вперед!».

По его словам, сегодня ночью провокаторами на сотни машин в столице были наклеены листовки с призывом присоединиться к Гражданскому движению «Вперед!». «На машины в Дарницком районе, на Оболони и Академгородке варварски на лакокрасочное покрытие автомобилей расклеили листовки с нашими координатами. Понятно, что это делалось сознательно, чтобы вызвать негативную реакцию владельцев машин, – сказал А.ПАНАЭТОВ. – По данному факту в милицию уже подано заявление».

Сопредседатель «Вперед!» связывает провокации с запланированной на 1 декабря Всеукраинской забастовкой «Переучет власти». «Власть испугалась наших искренних и открытых действий и попробовала очернить нас. Мы действительно раздаем листовки с призывом присоединиться к забастовке, но это делается из рук в руки, и никоим образом не таким варварским способом», – сказал А.ПАНАЭТОВ.

Напомним, 1 декабря по всей Украине пройдет забастовка «Переучет власти». В этот день в 12.00 участники забастовки выставят на своих рабочих местах табличку «Переучет», которая будет символизировать их несогласие с политическим и экономическим курсом власти.