Россия подарит Украине последний паровоз

ОАО «Российские железные дороги» подарит Музею истории и развития Донецкой железной дороги паровоз серии «ЛВ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД.

«Магистральный грузовой паровоз ЛВ-0407 1956 года выпуска приписки локомотивного депо Таганай (Златоуст, Южно-Уральская железная дорога) будет передан в дар Музею истории и развития Донецкой железной дороги», - говорится в сообщении.

В декабре паровоз отправится из Троицка (Челябинская область) в Донецк при помощи электровозной тяги. Он преодолеет путь более 2,5 тыс. км.

Данный паровоз – единственный из серии «ЛВ», который будет представлен в музеях железнодорожной техники Украины.

«ЛВ» – последний серийный паровой локомотив, выпускавшийся Ворошиловоградским паровозостроительным заводом в период с 1952 по 1956 год.