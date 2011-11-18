СМИ: мажора, сбившего на остановке двух людей, отпустили под залог

Мажор, который 15 ноября сидел за рулем джипа-убийцы, находится на свободе под залогом. Об этом сообщает газета "Сегодня".

«Проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято дальнейшее решение по мере пресечения», - рассказал изданию начальник ОСО ГУМВД в Донецкой области Игорь Демин.

При этом милиция по-прежнему отказывается называть имя водителя, сбившего людей. «Сегодня» удалось выяснить, кто управлял Toyota Sequoia в тот роковой вечер. Один из свидетелей аварии слышал, как во время разбора ДТП упоминалось имя Артема Миргородского. Когда журналисты показали ему фото 29-летнего коммерческого директора одной из донецких компаний, занимающейся производством кормов, он и еще один очевидец ДТП опознали водителя джипа. Примечательно, что фото Артема Миргородского внезапно исчезло с сайта его компании к середине вчерашнего дня.

Напомним, 15 ноября в 15.50 в Куйбышевском районе Донецка водитель на Toyota Sequoia на полном ходу влетел в троллейбусную остановку и насмерть задавил 37-летнюю учительницу физкультуры школы №86 Анну Агееву и 57-летнего кузнеца Руслана Мамисашвили.