Побережье вблизи Казантипа завалено мертвой рыбой

В Азовском море в районе Казантипа (Рыбачий залив, Керченский полуостров) последние два дня наблюдается массовая гибель рыбы. Об этом сообщил заместитель директора Института биологии южных морей НАНУ (г. Севастополь), руководитель экспедиции этого института Александр БОЛТАЧЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, во время экспедиции, целью которой является оценка состояния ихтиофауны, выявлено, что от 50 до 150 метров прибрежного дна сегодня покрыты мертвой рыбой, которую прибило к берегу.

Как отметил руководитель экспедиции, рыба гибнет в результате массового отмирания (из-за температуры воды в этом районе в пределах 29-30 градусов) микроводорослей и, как следствие, исчезновения кислорода в придонной прослойке моря. „Все гниет, бычок, тюлька выбрасываются на берег, и если еще 2-3 дня не будет ветра, штормовой погоды, то последствия для ихтиофауны здесь будут катастрофические”, - отметил он.

А.БОЛТАЧЕВ также сообщил, что в начале июня здесь уже была похожая ситуация. По его словам, экспедиция Института биологии южных морей НАНУ дальше будет работать в районе мыса Опук (Керченский полуостров) и в районе Карадага (Крымское побережье).