Старые киевские трамваи на грани уничтожения

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с требованием не допустить уничтожения исторических трамваев и подстанций на Пуща-Водицкой линии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его словам, при реконструкции трамвайной линии в Пуще-Водице могут быть уничтожены два старинных трамвайных вагона, сохранившихся в удовлетворительном состоянии.

С просьбой посодействовать сохранению уникальных экземпляров и не допустить их варварского уничтожения к А.БРИГИНЦУ обратилась общественность Киева.

«В народе говорят: лес рубят – щепки летят. Так и здесь: в целом хорошая идея, связанная с реконструкцией, может причинить вред техническим памятникам. К сожалению, такое уже случалось в истории Киева», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Так, по его данным, 2 марта этого года в ходе демонтажа и ликвидации трамвайных путей на Набережном шоссе (возле станции метро «Днепр») был уничтожен уникальный исторический трамвайный вагон «Пульман» 1909 года производства, который 102 года прослужил Киеву. Таких трамваев, по мнению экспертов, нет в музеях ни Украины, ни других стран мира.

Учитывая ситуацию, А.БРИГИНЕЦ обратился к А.ПОПОВУ с требованием не допустить уничтожения упомянутых старинных объектов, пока эксперты не определят их настоящую историческую ценность.