Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое
18:03, 30 июля 2007Разное
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Тюрьма стоила ей 60 млн. долларов
|Пэрис Хилтон, фото с сайта celebrita.sessocity.net
"Ему было стыдно и сейчас очень стыдно за то, что фамилия Хилтон была запятнана Пэрис", - заявил Джерри Опенгеймер (Jerry Oppenheimer), написавший историю знаменитого американского клана под названием House Of Hilton. Глава семьи не хочет, чтобы внучка получила незаработанные и незаслуженные деньги.
Отмечается, что Бэррон Хилтон единственный член семьи, который занимался делами гостничной империи. В июле 2007 года должна состоятся сделка по продаже компании, и 79-летний магнат дал понять, что потратит вырученные 2,4 миллиарда долларов на благотворительность, тем самым оставив без наследства всех своих детей и внуков.
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