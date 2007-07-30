Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое

Пэрис Хилтон осталась без наследства, сообщает австралийская The Daily Telegraph. Дед американской знаменитости, глава семьи и гостиничной империи Бэррон Хилтон (Barron Hilton) лишил внучку полагавшихся ей 60 миллионов долларов. Дедушке и раньше было стыдно за поведение Пэрис, однако после истории с ее заключением в тюрьму за вождение в пьяном виде чаша его терпения переполнилась.

"Ему было стыдно и сейчас очень стыдно за то, что фамилия Хилтон была запятнана Пэрис", - заявил Джерри Опенгеймер (Jerry Oppenheimer), написавший историю знаменитого американского клана под названием House Of Hilton. Глава семьи не хочет, чтобы внучка получила незаработанные и незаслуженные деньги.

Отмечается, что Бэррон Хилтон единственный член семьи, который занимался делами гостничной империи. В июле 2007 года должна состоятся сделка по продаже компании, и 79-летний магнат дал понять, что потратит вырученные 2,4 миллиарда долларов на благотворительность, тем самым оставив без наследства всех своих детей и внуков.

Лента.ру