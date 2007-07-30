В Киевской области опрокинулся автобус: пострадали девять пассажиров

В Киевской области, на 5 км автодороги Мироновка-Канев-Софиевка, водитель автобуса «Лифан», столичный житель, значительно превысил скорость и, не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате дорожно-транспортного происшествия девятеро пассажиров автобуса (в том числе и шестилетний ребенок) получили телесные повреждения разных степеней тяжести и госпитализированы в Мироновскую райбольницу.

По словам водителя, который, остался невредимым, автобусом осуществляется перевозка пассажиров по маршруту №598, г. Киев (метро Лукьяновка - ул. М.Цветаевой). Но накануне на протяжении двух дней это транспортное средство не использовалось на маршруте. Водитель без разрешения владельца автобуса поехал в Канев, а на обратном пути перевозил девять пассажиров.

По сообщению работников Госавтоинспекции, которые выезжали на место дорожно-транспортного происшествия, документов на право управления транспортным средством и перевозку пассажиров водитель не имел. Проводится расследование.