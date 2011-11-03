Как избавиться от СССР: литовский опыт

Мы видим наступление на права и свободы граждан и все разрастающуюся пропасть между достатками украинцев и доходами узкой группы политических игроков. Все это в значительной мере является следствием непреодолимого тоталитарного прошлого. На фоне попыток нынешней власти реабилитировать сталинизм это грозит тем, что у Украины не только не будет шансов в ближайшее время догнать в развитии своих бывших коллег по соцлагерю - от Прибалтики и Грузии, до Польши и Венгрии. Мы можем просто резко зашагать назад.

Чтобы противостоять этому, стоит, на мой взгляд, перенять опыт Литвы.

Литовская общественность сразу была настроена на проведение всеобъемлющей десоветизации - об этом твердили и политики, и ученые, и простые люди. Однако во время эйфории обретения независимости мало кто думал, что это - лишь начало долгого пути. Депутат литовского Сейма Далия Куодите в свое время признала: "Правду говорят те, которые утверждают, что экономику поставить на новые рельсы можно значительно быстрее, чем перестроить менталитет народа, его самосознание».

После 1991 года на общество, которое десятилетиями жило в условиях информационной блокады, хлынул поток информации о репрессиях и борьбе литовских партизан. Он пробудил желание не только вернуть украденную историю, но и оценить - что же произошло со страной, кто был кто во время оккупации.

Но в 92-м на досрочных выборах в Сейм побеждает партия бывших коммунистов и вопрос, что делать с бывшими агентами и сотрудниками советской спецслужбы, откладывается до 1998 года, когда наконец были приняты два закона - о проверке кадровых работников КГБ и о секретных агентах. Эти нормативные акты стали основой для люстрации.

Прошло 12 лет, и литовцы говорят, что у них люстрация не была полностью осуществлена. Главная причина - архивы. Когда осенью 1991 года расформировали КГБ Литовской ССР, оказалось, что еще еще с 1989 года началось системное уничтожение документов: дела или вывозились в Россию, или сжигались, вырезали имена и клички агентам. Таким образом, того, что оставалось, не всегда было достаточно для того, чтобы доказать факты в суде.

Все, что происходило в стране с 11 марта 1991 года (день восстановления независимости Литвы) и по сей день, - литовцы называют трансформацией, которая до сих пор продолжается. "Все сферы жизни должны были быть реорганизованы" - рассказывала госпожа Куодите, - "И поскольку ни у кого не было опыта, как это сделать, политики и весь народ учились на своих ошибках".

Впрочем это был тот настрой, который позволил Литве, став на путь трансформации, не свернуть с него. На 20-м году независимости Литовская республика - член Евросоюза, демократическая свободная страна, которая провела успешные экономические реформы.

Владимир Вятрович, глава ученого совета Центра исследований освободительного движения